Ncl: nuovo look per Norwegian Epic e Pride of America

Norwegian Epic e Pride of America saranno oggetto di importanti lavori di rinnovamento, in tempo per la stagione estiva 2025. Tra le varie novità, verrà introdotto un parco acquatico completamente ripensato per i bambini, verrà ampliato il Vibe Beach Club e ci saranno nuove tipologie di sistemazione.

“Il nostro obiettivo è, e continuerà sempre a essere, quello di offrire agli ospiti la migliore esperienza di vacanza possibile, garantendo loro la libertà e la flessibilità di dedicarsi a ciò che amano di più – ha commentato David J. Herrera, presidente di Norwegian Cruise Line -. Ascoltando le opinioni dei nostri ospiti, vogliamo offrire loro ancora più opportunità di svago a bordo già da quest’estate, quando Norwegian Epic salperà per l’Europa e Pride of America continuerà a proporre l’unico itinerario settimanale tra le isole delle Hawaii, in partenza da Honolulu, operativo 52 settimane all’anno”.

A seguito del completamento del bacino di carenaggio di tre settimane di Norwegian Epic, che avrà termine l’8 maggio 2025, il ponte superiore della nave subirà alcuni miglioramenti visibili con nuove esperienze all’aperto. I lavori di ristrutturazione includono una nuova vasca idromassaggio sul ponte 18 e un parco acquatico per bambini rinnovato, che sostituirà Splashgolf.

Gli ospiti avranno anche ancora più opportunità di svago grazie all’ampliamento del Vibe Beach Club. Questa oasi per adulti sostituirà il Posh Beach Club e offrirà una nuova vasca idromassaggio, oltre a più lettini e nuove cabine private per prendere il sole. Gli interventi in bacino di carenaggio includono anche l’aggiunta di otto nuove cabine, una combinazione di cabine con balcone e cabine con vista sull’oceano.

A partire dall’8 maggio 2025, Norwegian Epic salperà per una serie di crociere di nove, dieci e undici giorni da Civitavecchia verso i porti del Mediterraneo e delle isole greche, tra cui Santorini e Mykonos, Valletta e città storiche come Napoli, Catania e Firenze/Pisa. Dopo questa stagione di crociere immersive in Europa, Norwegian Epic farà ritorno a San Juan, Porto Rico, e offrirà crociere settimanali di andata e ritorno nei Caraibi meridionali con itinerari di sette giorni verso Tortola, St. John’s, Bridgetown, Castries, Philipsburg e St. Thomas.

Dal 3 al 31 maggio 2025, Pride of America sarà soggetta ad importanti interventi, tra cui l’aggiunta di una nuova caffetteria Starbucks all’interno del Capitol Atrium sul ponte 5.

Quest’estate, gli ospiti avranno ancora più opzioni per quanto riguarda le sistemazioni. Pride of America presenterà 12 nuove Club Balcony Suite e tre cabine interne sul ponte 12. Splash Academy, il club per bambini di Ncl dai 3 ai 12 anni ed Entourage, il club per adolescenti, saranno spostati al ponte 6, dove precedentemente si trovavano la S/S America Library, l’Internet Café e la Cappella; inoltre, verrà aggiunta una nuova Biblioteca e una Sala da carte, che un tempo ospitava la Shuffles Card Room.

Al termine dei lavori, Pride of America tornerà a Honolulu il 31 maggio 2025 per riprendere le sue crociere inter-isola di sette giorni. Con partenze disponibili durante tutte le 52 settimane dell’anno, l’itinerario da sogno permette agli ospiti di vivere quasi 100 ore a terra, esplorando la bellezza naturale di quattro isole hawaiane in una sola settimana. L’esperienza include anche soste notturne a Maui e Kauai.