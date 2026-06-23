La carta di identità cartacea non sarà valida per l’espatrio da agosto

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio e dovrà progressivamente essere sostituita dalla Carta d’Identità Elettronica (Cie), in linea con il regolamento europeo 2019/1157. Un chiarimento che giunge sui principali quotidiani dopo l’annuncio del Governo che la versione cartacea sarà, in effetti, ancora utilizzabile dopo tale data, ma solo per i rapporti e i servizi con la pubblica amministrazione.

Gli uffici dell’anagrafe comunali continuano, quindi, a registrare aumenti delle richieste per sostituire i documenti. La questione più delicata riguarda chi deve recarsi all’estero tramite treni, aerei, traghetti, ma il cambio non è derogabile perché derivato a una scelta europea. Il tema si collega infatti al regolamento europeo del 2019 che ha introdotto requisiti di sicurezza più stringenti per i documenti di identità, imponendo il progressivo ritiro di quelli non conformi entro il 3 agosto 2026. Da quella data entrerà pienamente in vigore, a livello comunitario, il principio secondo cui i documenti privi di elementi biometrici non saranno più considerati validi per l’espatrio.