Quattordicesima in arrivo: il 55% degli italiani la userà per le vacanze

La quattordicesima prevista dai contratti di lavoro, in arrivo tra giugno e luglio, sarà destinata dagli italiani soprattutto per vacanze e viaggi. A stimarlo è Confesercenti, sulla base di un sondaggio Ipsos condotto su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni.

Saranno circa 12,4 i miliardi di euro che arriveranno e il 54,8% degli intervistati indica le vacanze e i viaggi come primo obiettivo, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. Sale, però, anche la quota destinata al risparmio, che passa dal 24 al 29%, mentre il 20,7% utilizzerà inoltre la mensilità aggiuntiva per spese legate alla casa. Il 69% dei percettori prevede di spendere almeno il 40% dell’importo entro trenta giorni dal ricevimento, mentre il 36,3%, ne utilizzerà almeno il 60%. Rispetto agli anni precedenti il 23,9% utilizzerà una quota maggiore della quattordicesima per svago, vacanze e acquisti extra.