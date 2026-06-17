TripAdvisor vende The Fork ad American Express

Un’operazione da 700 milioni di dollari che sancirà il passaggio di mano di una delle maggiori piattaforme per la prenotazione dei ristoranti. TripAdvisor ha siglato un accordo per la cessione di The Fork ad American Express, che intende espandere la propria offerta di ristorazione in Europa, dove TheFork fornisce servizi di prenotazione e gestione di ristoranti per oltre 50.000 ristoranti in 11 paesi.

Come riporta travelweekly.com, la decisione di vendere era nell’aria già da tempo: a febbraio, durante la presentazione dei risultati finanziari, TripAdvisor aveva già dichiarato di star valutando “alternative strategiche” per TheFork.

Originariamente fondata con il nome di La Fourchette nel 2007, l’azienda è stata acquisita da Tripadvisor nel 2014 e nei sette anni successivi ha assunto il nome di TheFork in tutti i mercati.

Rafa Marquez, president of international card services di American Express, ha commentato: “Nel tempo, l’acquisizione proposta ci aiuterebbe ad arricchire il nostro modello di adesione differenziato, offrendo ai titolari di carta più modi per scoprire, prenotare e accedere a ottimi ristoranti, aiutando al contempo i nostri partner a raggiungere più clienti e a far crescere le loro attività”.