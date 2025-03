Busitalia, gruppo Fs: 44 milioni di investimenti

Busitalia, società del gruppo Fs, annuncia un investimenti da 44 milioni di euro per l’acquisto di 111 nuovi bus, che saranno consegnati entro il 2025.

“Busitalia investe in nuovi autobus per una mobilità turistica integrata con la rete ferroviaria nazionale e internazionale - ha dichiarato Serafino Lo Piano, amministratore delegato e direttore generale di Busitalia -. Entro l’estate, attiveremo nuovi collegamenti in sinergia con Trenitalia per raggiungere il cuore delle destinazioni turistiche, contribuendo concretamente ad una mobilità turistica moderna e sostenibile”.

Busitalia potenzierà anche i servizi Airlink tra le principali città e gli aeroporti.