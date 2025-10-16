Delta e Aeromexico: azione legale per salvare la joint venture

Delta e Aeromexico non ci stanno: dopo l’ordinanza del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, che ha imposto lo scioglimento della joint venture, i due vettori hanno deciso di andare al contrattacco.

Le compagnie aeree, come riporta travelweekly.com, hanno presentato un ricorso presso la Corte d’Appello degli Stati Uniti dell’Undicesimo Circuito di Atlanta, chiedendo la revisione dell’ordinanza, che impone lo scioglimento della joint venture entro il 1° gennaio.

Nel caso in cui il ricorso non fosse accolto, Delta e Aeromexico perderanno l’immunità antitrust e l’autorità legale di pianificare e definire congiuntamente i prezzi dei voli tra gli Stati Uniti e il Messico.

Secondo il Dipartimento dei Trasporti la joint venture Delta-Aeromexico violerebbe il patto ‘Open Skies’ tra Stati Uniti e Messico.

Ma la decisione ora è osteggiata dalle due compagnie, che hanno scelto l’unica strada per ora disponibile per sospendere l’ordinanza.