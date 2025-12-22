Ita Airways ottiene la medaglia di bronzo Ecovadis

Ita Airways ha ottenuto la medaglia di bronzo da Ecovadis, piattaforma di riferimento internazionale per la valutazione della sostenibilità aziendale. Con un punteggio di 67, Ita Airways rientra nel 35% delle aziende che hanno ottenuto i migliori punteggi a livello globale negli ultimi dodici mesi (novembre 2024 – novembre 2025), fa sapere la compagnia in una nota alla stampa.

La valutazione Ecovadis prende in esame 21 criteri raggruppati in quattro aree principali: ambiente, lavoro e diritti umani, etica e approvvigionamento responsabile. A oggi sono oltre 130mila le imprese sottoposte a tale analisi, fondata su standard riconosciuti come i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, le convenzioni Ilo, gli standard di rendicontazione GRI e la norma ISO 26000.