L’annuncio è arrivato dopo che Cina e Stati Uniti hanno concordato di ridurre temporaneamente i dazi commerciali. Pechino ha di conseguenza deciso di revocare, per le compagnie aeree cinesi, il divieto di accettare nuovi velivoli Boeing, una mossa che era stata presa inizialmente proprio a causa dei dazi che avrebbero fatto lievitare i costi dei velivoli del costruttore americano.

La revoca del divieto non è un evento isolato, spiega attualita.it, bensì il risultato di un rinnovato sforzo diplomatico tra le due nazioni. Cina e Stati Uniti hanno infatti annunciato congiuntamente la loro intenzione di procedere a una riduzione significativa delle tariffe doganali per un periodo di 90 giorni. Questa tregua commerciale temporanea è stata concepita come una finestra di opportunità per riprendere i negoziati su questioni economiche di più ampio respiro, con l’obiettivo di trovare soluzioni durature di cui possano beneficiare entrambe le economie, stabilizzando così il commercio globale.