Raddoppia il Bari-New York di Neos. Dal prossimo 2 giugno il vettore ripristinerà il collegamento diretto tra il capoluogo pugliese e il JFK, operando con doppia frequenza settimanale.

I voli saranno programmati ogni martedì e venerdì, con partenze da Bari alle 11.35 e da New York alle 17 (ora locale).

Sulla rotta sarà impiegato un Boeing 787-9 Dreamliner configurato in due classi di servizio - Premium ed Economy - per un totale di 355 posti.

“Il raddoppio delle frequenze - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - è il risultato di un lavoro costante che rafforza la connettività internazionale della Puglia rendendola sempre più accessibile ai mercati globali. Il nuovo operativo amplia la possibilità per i passeggeri di pianificare il proprio soggiorno in maniera più flessibile. La conferma del collegamento di Neos rende ancor più solida la sinergia avviata con il network delle agenzie di viaggio con le quali è stato condiviso un percorso di crescita della qualità del servizio e dell’ampliamento dell’offerta”.

La ripresa del collegamento per New York segue il recente annuncio dei cinque voli diretti che Neos opererà in partenza da Bari verso alcune Messico, Maldive, Zanzibar, Kenya e Repubblica Dominicana.