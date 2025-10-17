Saudia, cresce il traffico italiano verso l’Arabia Saudita e la compagnia aumenta le frequenze

La compagnia di bandiera dell’Arabia Saudita, Saudia, incontra gli operatori al trade show di AlUla a Milano. “Notiamo una crescita di traffico, sia con partenze di gruppo sia individuali. Gli italiani sono attratti dai luoghi di nicchia come Alula e abbiamo riscontrato interesse da Roma e Milano. Questo si deve a una maggiore promozione del Paese e a eventi come questo, che dimostrano l’efficacia del dialogo tra gli operatori” afferma Fabio Zinanni, Sales and Marketing Director Italia Saudia.

La compagnia opera voli da Roma e Milano verso Jeddah e Riyadh e da lì prosegue con connessioni giornaliere entro le due ore fino ad Alula. Sono 12 voli settimanali diretti alle due principali città da Roma, e da dicembre il vettore aumenta la frequenza da Milano, con 7 voli giornalieri su Jeddah. Per giugno-settembre lo stagionale da Venezia aumenta la capacità sulle rotte Riyadh e Jeddah.