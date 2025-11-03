TTG Italia
Traffico aereo
in crescita in Italia
Cresce il traffico italiano di passeggeri, trainato soprattutto dal movimento internazionale, con agosto che si conferma il mese più trafficato, anche se è giugno quello che compie il balzo in avanti più sostanziale. Questa la fotografia dei primi 9 mesi del 2025 del traffico aereo negli scali nazionali, fatta da Assaeroporti.

Tra gennaio e settembre sono stati quasi 180 milioni i passeggeri transitati negli aeroporti italiani, il 4,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Il traffico nazionale rimane stabile con 56 milioni di viaggiatori, mentre a trainare la crescita è il traffico internazionale, che arriva a 121 milioni di passeggeri, in aumento del 7,1% sullo scorso anno. Di questi ultimi, circa due terzi, ovvero 80 milioni, volano da e per destinazioni dell’Unione europea, mentre un terzo da e per mete extra-UE.

Crescono i mesi spalla

Oltre il 50 % dei passeggeri si è concentrato nei 3 mesi estivi, ma rispetto all'estate 2024 è giugno ad aver registrato il maggior boom di traffico con +3,6% sull'anno precedente. Luglio e agosto si confermano i mesi più trafficati dell'anno, con 23,8 e 24,4 milioni di passeggeri, mentre settembre supera per la prima volta i 22 milioni di viaggiatori, oltre mezzo milione in più rispetto al 2024.

