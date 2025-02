Usa: motore in fiamme, A319 United evacuato a Houston

Un altro incidente nei cieli americani. Dopo lo scontro a Washington tra un aereo American Airlines e un elicottero militare e la caduta di un aeromobile a Philadelphia, nel fine settimana un volo United è stato costretto a fermare il decollo all’aeroporto di Houston per lo scoppio di un incendio.

Un Airbus 319 della compagnia aerea statunitense in procinto di levarsi in volo dalla pista del George Bush Intercontinental Airport di Houston alla volta di New York è stato costretto ad arrestare la sua corsa per l’esplosione di un incendio a uno dei motori.

L’aereo, riporta simpleflying.com è stato prontamente evacuato, dopo che fumo e fiamme hanno invaso la cabina.