B&B Hotels, settima new entry in Piemonte

B&B Hotels cresce in Piemonte. La catena punta la sua settima bandierina nella regione, aprendo una nuova struttura a vocazione business nel Torinese, precisamente a Settimo Torinese.

L’albergo dispone di 194 camere, parcheggio coperto ed è dotato di un grande centro congressi, ideale per organizzare eventi o meeting aziendali. Le sale riunioni, completamente attrezzate, possono ospitare fino a 180 persone.

“L’apertura del B&B Hotels Settimo Torinese riconferma la nostra strategia di espansione sul territorio nazionale in destinazioni primarie e secondarie ed essere sempre più capillari” commenta Liliana Comitini, presidente e a. d. di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia. “La nostra missione primaria è consolidare la nostra posizione come la catena alberghiera di riferimento in Italia nel segmento mid scale per offrire alta qualità al miglior prezzo, anche per quanto riguarda l’offerta business e leisure, presentando ai nostri ospiti hotel versatili, servizi smart tecnologicamente avanzati e spazi perfetti per ogni tipo di meeting ed evento”.

Tra gli altri servizi della struttura connessione wi-fi superveloce, un ristorante, un bar, una Jacuzzi in terrazza aperta nel periodo estivo, reception aperta 24 ore su 24 e colazione a buffet.