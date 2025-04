Un’alleanza a tre, che ormai dura da cinque anni, e proposte ‘value for money’ family e pet oriented. Bluvacanze, Ota Viaggi e Gnv scommettono su un prodotto inclusivo e un ritorno ‘al prezzo giusto’ per dare slancio alle vendite sul Mare Italia per l’estate.

La domanda infatti viaggia con il freno a mano tirato. “Il mercato è lento, nonostante i numeri nelle agenzie siano tornati ai livelli pre-pandemici, sebbene con dinamiche diverse”, ha rimarcato Claudio Busca, direzione Retail Gruppo Bluvacanze, nel corso della conferenza di presentazione dell’offerta messa a punto dai tre player, precisando che “crediamo che questo aprile anomalo, con ponti ‘golosi’, abbia spostato la visione delle vacanze estive un po’ più in là. Ci aspettiamo, quindi, la curva di booking da maggio in poi”.

A contribuire alla lentezza delle prenotazioni anche il ritorno dell’Egitto, che, però, ha ricordato Massimo Diana, direttore commerciale di Ota Viaggi, “non è anomalo che cresca” e “qualsiasi direttore commerciale doveva essere conscio di questo problema”, ha aggiunto sardonico, lanciando una stoccata a chi mostra sorpresa sulla ripresa del grande competitor.

Il prezzo giusto

Quindi come superare l’impasse? Dare il giusto valore a ciò che il Mare Italia ha da offrire e costruire un prodotto strutturato, di qualità e inclusivo, che le agenzie dei brand Bluvacanze, Vivere & Viaggiare e Blunet possano raccontare e adattare al meglio alle esigenze dei clienti, soprattutto della fascia media, perché, ha precisato Diana, “se proponi l’Italia al prezzo giusto le prenotazioni arrivano”.

Una visione che i tre player hanno tradotto in una brochure, che presenta una selezione di 14 strutture a 4 stelle distribuite tra Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, che possono adattarsi alle esigenze di chi viaggia in famiglia e con animali, supportata da un’offerta di collegamenti targati Gnv, completamente rivista e ammodernata. Per l’estate la compagnia di navigazione vuole “rendere la traversata più piacevole possibile” ha spiegato Laura Nadalini, passengers key account di Gnv, presentando le novità. Tra queste, lo schieramento della neo arrivata Gnv Polaris sulla Sicilia, a cui si unirà presto Orion; e sulla Sardegna le due smart ship Splendid e Rhapsody, che offriranno otre 2mila cabine al giorno. A queste si aggiungono le altre navi già in flotta, completamente rinnovate. A bordo cabine pet friendly, animazione e servizi tecnologici, come totem per i servizi food e connessione wi-fi Starlink.