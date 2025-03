Bluvacanze e il sito web che diventa un media channel di viaggi

Un progetto web rinnovato che si presenta, di fatto, come una content delivery platform non limitandosi a offrire informazioni sulle soluzioni di vacanza, ma proponendo il coinvolgimento con articoli, video e podcast, per ispirare i viaggiatori accompagnandoli in ogni fase della loro ricerca online. Queste le peculiarità di Bluvacanze.it, la nuova piattaforma del Gruppo Bluvacanze che, grazie alla combinazione di elementi emozionali, storytelling e tecnologia avanzata, rappresenta un’evoluzione della comunicazione con i clienti. La sua differenza, rispetto al passato dei siti web, è la struttura.

Abolite le categorie, infatti, la navigazione diventa ‘infinita’ con l’obiettivo di incrementare la permanenza del cliente, tenendo conto di una esigenza ‘mobile native’ ormai primaria. Rappresentata nel layout come una libreria digitale, la home page si apre al navigatore con una varietà di box come in un ambiente televisivo, una caratteristica comune ai settori dell’home entertainment. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con t2ó Italia, agenzia media digitale specializzata in strategie digitali.

“In un mercato sempre più competitivo e dinamico - ha dichiarato Marco Orlandi, chief digital consumer experience officer del Gruppo Bluvacanze - vogliamo essere ancora una volta disruptive: Bluvacanze.it non è un sito web, sebbene ne assolva le funzioni, ma è una piattaforma di contenuti sia free sia on demand, quindi un canale di ispirazione per i viaggiatori e di informazione, uno strumento di vendita per le nostre agenzie di viaggi”.