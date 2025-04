Amawaterways, debuttano le crociere in Colombia

Ha debuttato, dopo una lunga attesa e diversi rinvii, AmaMagdalena, la prima nave da crociera fluviale di lusso a navigare sul fiume Magdalena in Colombia firmata AmaWaterways.

“La nostra espansione in Colombia rappresenta un nuovo capitolo per AmaWaterways e per il mondo delle crociere fluviali - ha dichiarato Rudi Schreiner, co-fondatore e ceo -. Siamo orgogliosi di essere la prima grande compagnia di crociere fluviali a esplorare il fiume Magdalena, una regione fino ad ora in gran parte inaccessibile. AmaMagdalena apre le porte a una destinazione ricca di cultura e abbiamo lavorato a stretto contatto con le comunità locali per garantire che la nostra presenza apporti benefici a tutti i soggetti coinvolti, dai nostri ospiti alle persone che chiamano questo fiume casa”. Con una capacità di soli 60 ospiti, AmaMagdalena è stata progettata su misura in collaborazione con artigiani e falegnami colombiani per portare a bordo il cuore e l'anima della regione.

I servizi di bordo includono una piscina sul Sun Deck, un'ampia palestra, un ristorante principale che offre cucina latinoamericana di ispirazione regionale insieme a specialità occidentali, e un intimo ristorante all'aperto.

L'espansione di AmaWaterways in Colombia è stata sostenuta da ProColombia e dagli stakeholder locali, con un impegno condiviso per il turismo responsabile e il coinvolgimento della comunità. Attraverso iniziative di formazione e la collaborazione con i leader locali, il programma mira a creare opportunità economiche significative per le comunità rivierasche, preservando al contempo l'integrità culturale ed ecologica della regione.