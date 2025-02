Nuove crociere, nuovi itinerari e un sito in italiano dove poter accedere ai cataloghi con tutte le destinazioni. Amawaterways, la compagnia di navigazione fluviale a 5 stelle, e Global Gsa, il rappresentante esclusivo per l’Italia, decidono di crescere ancor più sul mercato italiano.

“La compagnia di navigazione fluviale, che ha 20 anni di vita, si è imposta sul mercato europeo – ha dichiarato Manlio Olivero, presidente e ceo di Global -. Lo scorso anno le crociere fluviali hanno cominciato a essere richieste anche in Italia, soprattutto da Roma e Milano”. La crociera sul Danubio resta la più richiesta dai nostri connazionali.

Da quest’anno saranno ben 24 gli itinerari sul grande fiume, a cui si aggiungono in Europa 5 viaggi sulla Senna, 2 in Belgio e Olanda e 2 tra Spagna e Portogallo. Completano l’offerta l’itinerario sul Mekong in Asia, sul Nilo in Egitto e in Sudafrica.

“Si tratta di crociere con molta privacy, visto che le nave più grande ospita solo 170 passeggeri, con un servizio all inclusive e ristoranti solo à la carte”, ha aggiunto Olivero.

La crociera novità del 2025 sarà quella sul fiume Magdalena in Colombia, la prima del Sud America. Tra le offerte tematiche invece, spicca la nuova “Best of the Danube”, 7 giorni alla ricerca delle tracce imperiali europee, “Wellness river cruise” con programma benessere e menu salutari e infine la “Golf cruise”, che consente di accedere a 7 campi diversi per ogni giorno di navigazione.