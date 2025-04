Piazzola sempre al centro e obiettivo 30 villaggi, o più, entro i prossimi quattro anni. Corre spedita l’espansione di Club del Sole, deciso a posizionarsi non solo come il più grande operatore open air in Italia (3,2 milioni di presenze nel 2024), ma anche del turismo nazionale: grazie alla spinta finanziaria ottenuta lo scorso anno con l’entrata in società di Tec-The Equity Club, partner strategico della proprietà Giondi insieme ad Aurora Growth Capital, nel solo biennio 2026-2028 sono previsti 167 milioni di euro di investimenti per un fatturato di 170 milioni entro il 2028, con un Ebitda superiore al 35%.

“La solidità economica raggiunta col nuovo assetto societario - ha spiegato all’evento di presentazione di Milano Francesco Giondi, ceo di Club del Sole - permetterà nel tempo un accesso al credito più semplice, dando modo di completare la riqualificazione di tutte le strutture esistenti, così come di realizzare nuovi concept di ospitalità anche pet-friendly, di cui i due progetti in corso a Riccione e a Silvi Marina in Abruzzo sono gli apripista”.

Il primo prevede il recupero di oltre 20 ettari di superficie per un investimento di 60 milioni di euro, con l’obiettivo di dar vita a un cluster ‘family collection’, mentre il secondo sarà ospitato su una superficie acquisita di 10 ettari direttamente sul mare. Il piano d’espansione trova poi nelle tre nuove acquisizioni in Trentino Alto Adige (Due Laghi Levico Family Collection, Caldonazzo Levico Collection, Val di Fiemme Family Collection) e, soprattutto, nel ‘Le Palme Lazise’ (2026) sul lato veneto del lago di Garda, le strutture ideali per ampliare l’internazionalizzazione della propria clientela (oggi al 45% del totale, ma da potenziare anche con l’apertura di sedi commerciali in Europa).

Sono poi in via di completamento operazioni per rafforzarsi in Toscana (zona Viareggio) e in Liguria, oltre che nel Salento in Puglia.

Grazie alla collaborazione con lo Studio di architettura di Pietro Giorgieri, la montagna trentina punta a sfruttare l’occasione dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 per lanciare nuove soluzioni ricettive destinate a restare operative per almeno dieci mesi all’anno. “Ogni villaggio intende dare spazio a un’offerta differenziata in quattro cluster - ha osservato Angelo Cartelli, direttore generale Club del Sole - in modo tale da allinearci alle nuove tendenze di mercato individuate col prezioso supporto di Boston Consulting Group. Easy Camping Village rappresenta il prodotto di medio-piccole dimensioni ideale per il contatto con la natura in riva al mare e impreziosito quest’anno dal nuovo concept ‘aree digital detox’; Family Collection e Family Resort sono dedicati invece al nostro core business, nel quale l’esperienza camping si fonde con quella del villaggio open air e dei parchi divertimento ad esso inclusi (fra cui il nuovo Splash Bay direttamente sull’acqua, nonché impreziositi dall’offerta diffusa food&beverage ‘Ciao Marcello’); Boutique Resort è rivolto invece a un target più esclusivo, grazie anche alle innovative Water Houses lanciate per il momento nella Tenuta Primero Grado, ma destinate a diffondersi nelle altre strutture”.