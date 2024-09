Hyatt si affida a Oracle Opera Cloud per gestire al meglio i suoi alberghi

Hyatt sceglie Oracle Opera Cloud come sistema di property management per le sue strutture.

Opera Cloud Pms aiuterà il gruppo alberghiero a centralizzare i dati degli alberghi in tutto il mondo, per una migliore comprensione e pianificazione operativa, sia da una prospettiva olistica sia a livello della singola proprietà. Attraverso lo strumento, Hyatt potrà anche visionare con più facilità le preferenze dei suoi ospiti, per offrire così punti di contatto più personalizzati.

“In un mercato in costante evoluzione, la tecnologia è un supporto fondamentale per i nostri colleghi, per continuare a offrire ai nostri ospiti esperienze indimenticabili - spiega Cameron Hammond, senior vice president of Global Field Technology Services di Hyatt -. Passando a Opera Cloud, come estensione della nostra collaborazione di lunga data con Oracle, daremo a collaboratori e colleghi una piattaforma moderna e sicura che permette di estrarre informazioni di maggiore qualità dai dati e li aiuterà a svolgere meglio i loro compiti, con più facilità ed efficienza”.