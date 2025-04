Volotea lancia l’Ancona-Madrid per Natale

Vacanze di Natale a Madrid per i marchigiani. Dal prossimo 19 dicembre, e per tutto il periodo delle festività natalizie, Volotea lancia dall’aeroporto di Ancona un collegamento diretto su Madrid. La rotta sarà disponibile con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì.

“Il collegamento su Madrid – dice Alexander D’Orsogna, amministratore delegato di Ancona International Airport – è un’occasione unica e storica per le Marche e che, come scalo, ci consente di fare un balzo in avanti di qualità e riconoscibilità nel posizionamento a livello internazionale. Ci aspettiamo un aumento di flusso passeggeri sia per l’incoming che per l’outgoing, legati non solo al turismo ma anche allo sviluppo economico e produttivo, e ci auguriamo che da ciò possa nascere un solido indotto a beneficio dell’economia regionale. Ci auguriamo che tale collegamento, attualmente programmato per il periodo delle festività natalizie, possa proseguire e diventare un collegamento stabile annuale”.

Si tratta del terzo collegamento internazionale Volotea da Ancona, dopo Parigi Orly e Barcellona, operati entrambi due volte alla settimana. Con questa nuova rotta, il vettore intende offrire un'opportunità concreta per favorire i flussi turistici tra le Marche e la capitale spagnola, in un periodo dell’anno particolarmente strategico, quello delle festività natalizie.

“Con l’avvio del nuovo collegamento per Madrid, vogliamo rafforzare ulteriormente la connettività tra le Marche e l’Europa – aggiunge Valeria Rebasti, international market director di Volotea –. Dopo Parigi e Barcellona, continuiamo a puntare su rotte internazionali ad alta attrattività, capaci di generare valore per il territorio e nuovi flussi turistici, in particolare durante periodi chiave per i viaggi, come quello natalizio. Ma non solo: vogliamo osservare la risposta del mercato durante le festività per poi valutare un’eventuale estensione della stagionalità di questo collegamento. Il nostro impegno su Ancona è costante dal 2012 e, con oltre un milione di passeggeri trasportati presso lo scalo marchigiano, siamo entusiasti di contribuire alla sua crescita anche per il 2025”.