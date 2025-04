Variety Cruises spinge sul mercato italiano con Rephouse

Variety Cruises spinge sul mercato italiano e affida a Rephouse Gsa la rappresentanza e le azioni di sales e marketing della compagnia di crociere nel nostro Paese.

Dallo scorso marzo Rephouse dialoga con le agenzie di viaggi e il trade italiani attraverso la sua rete commerciale. “Sono orgogliosa di annunciare che Rephouse Gsa è stato scelto come partner ufficiale di Variety Cruises per il mercato italiano. Questo accordo conferma la qualità del nostro lavoro nel settore turistico - ha affermato Tiziana Della Serra, managing director di Rephouse -. Variety Cruises, con la sua storia che risale al 1949, è un punto di riferimento mondiale nel segmento delle crociere boutique su navi di piccole dimensioni, perfettamente allineato con la crescente domanda di esperienze di viaggio esclusive e sostenibili. La nostra partnership strategica ci permetterà di arricchire l’offerta del mercato italiano con un prodotto di eccellenza, caratterizzato da itinerari unici e da un’attenzione particolare all’ambiente. Il team di Rephouse metterà a disposizione tutta la propria esperienza e professionalità per supportare a 360 gradi la rete di agenzie e tour operator partner. Grazie alla nostra presenza sul territorio italiano, siamo pronti a far conoscere e valorizzare il brand Variety Cruises, creando nuove opportunità di business per il trade e offrendo ai viaggiatori italiani un’esperienza di crociera autentica e di altissima qualità.”

“Siamo entusiasti di accogliere Rephouse come nostro partner ufficiale per il mercato italiano. La profonda esperienza e l’impegno per l’eccellenza nel settore turistico fanno di Rephouse l’ambasciatore perfetto per Variety Cruises in Italia - ha aggiunto Filippos Venetopoulos, ceo di Variety Cruises -. Con il supporto di Rephouse, puntiamo a intensificare la nostra presenza sul mercato italiano, offrendo ai viaggiatori esperienze di crociera su piccole navi che combinano autenticità, sostenibilità e itinerari esclusivi”.

Variety Cruises propone crociere a bordo di piccole navi boutique, offrendo itinerari a Tahiti e in Polinesia francese, alle Seychelles, in Grecia, in Sicilia e Malta, fra Sicilia, Malta e Costa Amalfitana, fra Venezia, Slovenia e Croazia, a Capo Verde, in Africa occidentale.

Inoltre, all’interno della Collezione Esclusiva figurano la crociera Trekking in Grecia e la nuova crociera del Vino sempre in Grecia .

La flotta è composta da otto navi di piccole dimensioni e mega-yacht che possono ospitare dai 34 ai 72 passeggeri.