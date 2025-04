L’Asia cattura l’attenzione di un numero sempre maggiore di viaggiatori italiani. Secondo i dati di Amadeus Navigator360 e relativi al periodo fino al 25 marzo 2025, le prenotazioni dall’Italia verso questo continente sono cresciute del 58% tra il 2022 e il 2024. E l’interesse non sembra diminuire: a tre mesi dall’inizio del 2025, i dati di Amadeus Navigator360 mostrano che le ricerche di voli verso destinazioni asiatiche dall’Italia sono già aumentate del 38% rispetto allo scorso anno.

“Poche regioni al mondo possono vantare una varietà così ricca di culture ed esperienze per ogni tipo di turista, dai viaggiatori low budget a quelli di lusso, dal businessman al turista leisure – comenta Gabriele Rispoli, direttore commerciale di Amadeus Italia -. Quindi non ci sorprende constatare questa esplosione di interesse per il continente asiatico. Prevediamo che nei prossimi anni un numero ancora maggiore di viaggiatori europei esplorerà le meraviglie dell’Asia e siamo felici di condividere i nostri dati con le agenzie di viaggi, le compagnie aeree e gli altri fornitori di servizi turistici, in modo che possano prendere decisioni strategiche per offrire il miglior servizio ai viaggiatori”.

I dati registrati da Amadeus sono in linea con gli studi che mostrano come l’Asia sia destinata a conquistare il podio delle destinazioni turistiche più ambite a livello globale. Ad esempio, si stima che il Giappone accoglierà 49,3 milioni di visitatori entro il 2026, il 155% in più rispetto al 2019. Allo stesso modo, si prevede che le Maldive ospiteranno 2,5 milioni di visitatori, il che indica un tasso di recupero del 148% rispetto ai livelli pre-pandemia.

L’alleggerimento dell’obbligo di visto in diversi Paesi sta inoltre favorendo l’interesse per i viaggi nel continente asiatico, che copre 48 nazioni dal Medio Oriente, all’Artico, al Pacifico e all’Oceano Indiano.

In linea con questo trend, le compagnie aeree si stanno organizzando per rispondere alla domanda crescente: Air France ha annunciato l’ampliamento della sua offerta in Asia con tre nuovi voli settimanali per Manila, nelle Filippine, e due nuovi voli settimanali per Malé, nelle Maldive. Inoltre, Klm ha comunicato tre nuovi voli settimanali che collegheranno Amsterdam a Hyderabad, in India, a partire da settembre 2025.

Nel frattempo, anche le compagnie aeree in Medio Oriente e in Asia stanno aumentando le loro rotte verso l’Europa. Saudia ha deciso di aprire nuovi collegamenti su Londra Gatwick, Lisbona, Nizza, Venezia, Malaga e Larnaca a Cipro, e sulle destinazioni greche di Mykonos, Rodi e Heraklion. Cathay Pacific ha annunciato nuovi voli che collegheranno Hong Kong a Monaco e Bruxelles a partire dal 2025.