Ita Airways in Star Alliance“Si partirà da inizio 2026”

Nuovo passo di Ita Airways in direzione dell’integrazione in Star Alliance. La compagnia incassa infatti il verdetto positivo espresso dal Consiglio esecutivo dell’alleanza.

Nel celebrare questo risultato, Theo Panagiotoulias, chief executive officer di Star Alliance, ha dichiarato: “E’ attesa all’inizio del 2026 l’entrata ufficiale di Ita Airways nel network di Star Alliance come membro a pieno titolo. La decisione del nostro consiglio esecutivo sottolinea la forte fiducia che i nostri vettori membri ripongono in Ita Airways. Come punto d’accesso all’Italia, l’ingresso di Ita Airways nell’alleanza rafforza il nostro network globale, garantendo viaggi aerei e connessioni più fluide e confortevoli a un maggior numero di passeggeri in tutto il mondo”.

Soddisfatto Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways: “Siamo entusiasti di entrare a far parte di Star Alliance e di portare l’eccellenza del Made in Italy all’interno dell’alleanza, aumentandone ulteriormente la portata globale. L’ingresso nell’alleanza rappresenta un passo significativo nella crescita di Ita Airways e non vediamo l’ora di offrire ai nostri clienti i privilegi futuri derivanti dal più grande network di compagnie aeree al mondo”.

Ita Airways aggiungerà 360 voli giornalieri al network di Star Alliance, rafforzandone ulteriormente la presenza nella regione europea. La crescita più significativa riguarderà le città principali, in particolare Roma e Milano, servite attualmente da un totale di 16 vettori membri di Star Alliance.

“Sono orgoglioso che Ita Airways diventi la quinta compagnia aerea dotata di un proprio hub nel Gruppo Lufthansa ad entrare in Star Alliance. In qualità di sponsor nel processo di adesione, faremo del nostro meglio per garantire un’integrazione fluida e rapida. Con il futuro ingresso di Ita Airways, i clienti di Star Alliance beneficeranno di numerose nuove opportunità per pianificare un’esperienza di viaggio personalizzata” ha chiuso Dieter Vranckx, chief commercial officer del Gruppo Lufthansa.