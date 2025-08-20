The Leading Hotels, 10 nuovi ingressi nel mondo

Dieci nuovi ingressi in The Leading Hotels of the World, che arricchisce la sua collezione con la prima proprietà in Mongolia, aggiunge una destinazione ai Caraibi con St. Lucia e amplia il portfolio nelle Americhe, in Asia e in Europa.

“Siamo orgogliosi di espandere la nostra presenza globale con questi dieci nuovi eccezionali membri, rafforzando il portfolio di The Leading Hotels of the World nei mercati chiave di tutto il mondo - dice Deniz Omurgonulsen, vicepresidente Member Experience di The Leading Hotels of the World -. Dal nostro debutto a St. Lucia e in Mongolia, all'ampliamento della nostra presenza in destinazioni iconiche come New York, Milano, St. Tropez e le Dolomiti, ogni nuova apertura ci consente di servire al meglio i nostri viaggiatori più esigenti, offrendo nuove opportunità per esplorare i luoghi più straordinari del mondo. Questi hotel sono più di semplici splendidi spazi. Sono punti di riferimento culturali, che offrono connessioni autentiche, un design straordinario ed esperienze uniche per gli ospiti.”

Due dei 10 nuovi ingressi sono in Italia: si tratta dell’Ancora Cortina a Cortina d’Ampezzo, boutique hotel da 35 camere e suite sulle Dolomiti e di Palazzo Cordusio, a Grand Melia Hotel, a Milano, 84 camere e suite ospitate nell’ex palazzo delle Assicurazioni Generali. Sempre in Europa, entrano in LHW il Beaverbrook, nelle Surrey Hills del Regno Unito e l’AREV Saint-Tropez, a Saint Tropez in Francia, inaugurato nel 2024.

Tre le new entry nelle Americhe, con il Windjammer Landing Resort and Residences di Castries, a Santa Lucia, nuovo ingresso nei Caraibi, The Hotel Chelsea a New York, iconica proprietà che negli anni ha ospitato artisti di ogni tipo e El Encanto a Santa Barbara negli Stati Uniti, inaugurato nel 1918.

In Africa arriva The Giza Palace in Egitto, a pochi minuti dalle grandi piramidi: 560 camere e suite aperte quest’anno.

Infine l’Asia, con il Pearl Gallery Hotel Guiyang in Cina e l’Ayan Zalaat Hotel & Spa a Ulaanbaatar, in Mongolia, prima proprietà nel Paese per LHW.