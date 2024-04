Accordo tra Bancomat e Viva.com, i vantaggi per il turismo

Un accordo che non solo rappresenta un progresso nei pagamenti digitali, ma è anche un passo in avanti per il turismo italiano. A firmarlo Viva.com, la banca tecnologica che supporta l’accettazione di pagamenti su qualsiasi dispositivo in 24 mercati, e il circuito di pagamento italiano Bancomat, che vanta 31,6 milioni di carte in circolazione e 2,3 miliardi di pagamenti per un valore di 114 miliardi di euro.

La collaborazione consentirà ai player che si affidano a Viva.com di accettare i pagamenti dei turisti che scelgono di effettuare transazioni elettroniche tramite i circuiti PagoBANCOMAT® e, prossimamente, BANCOMAT Pay®, offrendo operazioni più rapide e sicure. I due circuiti sono ora disponibili sulla piattaforma di pagamento omnicanale di Viva.com.

Ciò porta quindi ad abilitare questi metodi di pagamenti sulla tecnologia Tap On Any Device di Viva.com grazie alla Terminal app per i pagamenti in negozio su oltre 985 dispositivi, seguita a breve dal gateway di pagamento hosted Smart Checkout per store online, inclusi tutti gli altri canali di pagamento, come la soluzione di pagamento del marketplace di Viva.com per piattaforme commerciali.

“La partnership con Viva.com – osserva Oscar Occhipinti, direttore marketing & commerciale di Bancomat S.p.A - rientra nella strategia di espansione dei nostri servizi in tutto il continente”.