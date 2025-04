È previsto il 25 aprile alle 11,35 l’atterraggio a Genova del primo dei voli Amsterdam-Genova, parte di un piano di charter dedicati ai clienti olandesi e tedeschi organizzati da Costa Crociere con i due vettori Corendon e Condor. Il nuovo collegamento organizzato dal tour operator olandese Stip Reizen è dedicato ai clienti che si imbarcheranno su Costa Smeralda, nave ammiraglia della compagnia italiana, ormeggiata ogni venerdì al porto di Genova nell’ambito del suo itinerario di 7 giorni nel Mediterraneo occidentale.

Il volo, operato dalla compagnia aerea Corendon, proprietaria di Stip Reizen, sarà attivo ogni venerdì dal 25 aprile al 27 giugno e dal 5 settembre al 24 ottobre. Il programma di voli Corendon per l’imbarco su Costa Smeralda prevede un totale di 18 rotazioni, con una stima di circa 7.600 passeggeri.

“Il nostro obiettivo - sottolinea Daniel Caprile, Vice President Pricing & Revenue Management, Itinerary & Transportation di Costa Crociere - è offrire ai nostri ospiti le migliori esperienze di viaggio, da qualsiasi punto di vista. Questi voli charter confermano il nostro impegno a rendere sempre più accessibili le nostre crociere e l’aeroporto di Genova rappresenta una soluzione ideale per offrire questo servizio, grazie alla sua posizione strategica rispetto sia al porto di Genova sia a quello di Savona, due dei principali porti di imbarco della nostra compagnia nel Mediterraneo”.

Oltre ai voli Corendon, domenica 4 maggio sarà la volta del primo dei nuovi charter settimanali operati da Condor, che collegheranno Düsseldorf con Genova, permettendo agli ospiti tedeschi di giungere a Savona via transfer da dove si imbarcheranno su Costa Toscana per una crociera alla scoperta di Italia, Francia e Spagna. Il programma di voli charter Condor da e per Düsseldorf proseguirà fino al 19 ottobre 2025, per un totale di 25 voli andata e ritorno e circa 9.000 ospiti trasportati.