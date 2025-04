Forte scossa di terremoto al largo di Istanbul

Una scossa di terremoto di magnitudo 6,2 è stata avvertita nel Mare di Marmara, nei pressi di Silivri, a circa 80 km da Istanbul. L’evento si è verificato alle 11:49 ora italiana (12.49 ora locale).

Come riporta ilsole24ore.com, l’Afad (l’agenzia per i disastri e le emergenze turca) ha parlato di 3 scosse, le altre due di magnitudo inferiore. Molte persone sono uscite dagli edifici e scese in strada nella città turca.

Le autorità turche stanno monitorando la situazione.

Per il momento non ci sono notizie su danni significativi a edifici. Non si registrano vittime.