TTG Italia
Italian Exhibition Group

Nelle spiagge di Rimini bagnini in sciopero

Nelle spiagge di Rimini bagnini in sciopero

Nelle prime giornate di esodo estivo le spiagge di Rimini potrebbero rimanere senza sorveglianza. Il sindacato Filcams-Cgil ha infatti indetto uno sciopero dei bagnini per sabato 9 agosto. Al centro della mobilitazione la sicurezza lungo le coste della città romagnola e i turni di lavoro.

“Da due anni - denuncia il sindacato - per dare un’apparenza di maggiore sicurezza, è stata eliminata la pausa del servizio nelle ore centrali della giornata, garantendo però solo un presidio dimezzato. Ogni bagnino di salvataggio si trova così a dover vigilare su uno specchio d’acqua doppio, 300 metri invece dei 150 di norma previsti, con evidenti rischi per la sicurezza di bagnanti e soccorritori”.

L’organizzazione sindacale, riporta SkyTg24, si dice “favorevole all’estensione dei servizi di salvataggio, ma a condizione che ciò avvenga seriamente, senza gravare sui lavoratori né mettere a rischio la sicurezza dei turisti” e chiede “condizioni che garantiscano davvero la sicurezza della balneazione”.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana