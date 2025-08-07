Nelle spiagge di Rimini bagnini in sciopero

Nelle prime giornate di esodo estivo le spiagge di Rimini potrebbero rimanere senza sorveglianza. Il sindacato Filcams-Cgil ha infatti indetto uno sciopero dei bagnini per sabato 9 agosto. Al centro della mobilitazione la sicurezza lungo le coste della città romagnola e i turni di lavoro.
“Da due anni - denuncia il sindacato - per dare un’apparenza di maggiore sicurezza, è stata eliminata la pausa del servizio nelle ore centrali della giornata, garantendo però solo un presidio dimezzato. Ogni bagnino di salvataggio si trova così a dover vigilare su uno specchio d’acqua doppio, 300 metri invece dei 150 di norma previsti, con evidenti rischi per la sicurezza di bagnanti e soccorritori”.
L’organizzazione sindacale, riporta SkyTg24, si dice “favorevole all’estensione dei servizi di salvataggio, ma a condizione che ciò avvenga seriamente, senza gravare sui lavoratori né mettere a rischio la sicurezza dei turisti” e chiede “condizioni che garantiscano davvero la sicurezza della balneazione”.
Remo Vangelista