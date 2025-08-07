Air France-Klm, indagine su attacco informatico: “Ma nessun dato sottratto”

Non ci sarebbe stata nessuna fuga di informazioni sensibili come numeri di carta di credito, dati del passaporto o informazioni di viaggio. Ma Air France-Klm vuole comunque indagare a fondo sull’intrusione nel suo database.

L’attacco informatico è riconducibile a una piattaforma esterna utilizzata dai contact center del gruppo.

Come riporta hosteltur.com la compagnia aerea ha affermato che il suo team IT ha rapidamente messo in atto “misure correttive per porre fine all’incidente” e impedirne il ripetersi. Ha inoltre sottolineato che la sicurezza non è stata compromessa e che nessun numero di passaporto, carta di credito o password è stata divulgata.

Ora il vettore sta contattando i clienti i cui dati “potrebbero essere stati oggetto di accesso fraudolento” per suggerire di prestare maggiore attenzione a eventuali chiamate o e-mail ricevute.