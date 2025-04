Saudia Group firma l’ordine per venti A330neo

Sono venti i nuovi aerei A330neo a fusoliera larga ordinati dal gruppo Saudia ad Airbus per potenziare la propria flotta. Di questi 10 sono ordini fermi per flyadeal, il vettore low cost del gruppo. Il modello, che si caratterizza per l’efficienza, il lungo raggio e l’eccezionale versatilità, si allinea perfettamente con la strategia del gruppo di ampliare la sua portata operativa e introdurre più destinazioni. Le consegne sono previste a partire dal 2027, mentre l’ultimo aeromobile arriverà nel 2029.

“L’accordo di oggi - spiega Ibrahim Al-Omar, direttore generale del Gruppo Saudia - segna una pietra miliare nella nostra strategia di modernizzazione ed espansione della flotta. Si basa sullo storico accordo dello scorso anno con Airbus per 105 aeromobili. Questo passo è in linea con le nostre strategie nazionali nell’ambito della Saudi Vision 2030, con l’obiettivo di collegare 250 destinazioni e a facilitare gli spostamenti di oltre 330 milioni di viaggiatori e 150 milioni di turisti entro il 2030”.

Il Gruppo Saudia gestisce attualmente una flotta di 194 aeromobili e, per i prossimi anni, ha previsto in consegna 191 nuovi aerei.