Lombardia: si dimette l’assessora al Turismo. Al suo posto Debora Massari

Si è dimessa l’assessora al Turismo della regione Lombardia Barbara Mazzali. Al suo posto l’imprenditrice Debora Massari, alla sua prima esperienza politica, dopo la crescita professionale avvenuta all’ombra del padre, Iginio Massari.
Alla new entry spetterà il compito di portare la regione verso la fase finale della corsa alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, appuntamento sportivo ma anche turistico sul quale la regione ha investito molto.
L’ormai ex assessora Mazzali tornerà al suo ruolo di consigliera regionale in Fratelli d’Italia, stesso partito in quota al quale la nuova assessora Massari è stata inserita in Giunta.
Remo Vangelista