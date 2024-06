Mitur, al via oggi l’invio delle domande per i fondi destinati agli impianti di risalita

Si apre oggi alle 12 la finestra per l’invio delle domande per accedere al bando ‘Montagna Italia’. Sarà così possibile richiedere i nuovi finanziamenti stanziati dal Ministero del Turismo: complessivamente 230 milioni di euro per l’anno corrente.

Le risorse potranno essere impiegate per interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.

L’invio delle domande

Per inviare le istanze occorrerà accedere tramite Spid/Cie all’apposita piattaforma presente sul sito web istituzionale del dicastero, a questo link

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle 12 di venerdì 27 settembre 2024.