“Non un turismo di destinazione, ma di motivazione”. Per Alessandra Priante, presidente Enit, la propensione all’acquisto durante i viaggi in Italia è sempre più connessa all’esperienza enogastronomica, al punto da rendere auspicabile una ridefinizione della categoria stessa di shopping tourism.

Vantaggio esclusivo

“La capacità di storytelling relativa a questo segmento è cifra distintiva del Belpaese - ha evidenziato la presidente durante l’evento ‘Shopping Tourism - Il forum italiano’ - e conferisce un vantaggio esclusivo, perché in grado di far leva sui bisogni primari del visitatore: cibo, ospitalità familiare e piccola imprenditoria creano una dimensione sinergica con lo shopping, ma proprio per questo necessitano di una strategia di comunicazione che espliciti meglio quanto gli ospiti sono soliti scoprire sul posto”.

Week a tema

Non è un caso che la formula milanese delle ‘week’ tematiche sia stata presa a modello dai principali competitor, arrivando tuttavia a dar vita a soluzioni ancor più efficaci all’estero, attraverso la programmazione di agende che stimolano un coordinamento puntuale con le risorse del territorio. “Il 2024 si è confermato un anno super per lo shopping tourism in Italia - ha rilanciato Stefano Rizzi, managing director Global Blue Italia - tant’è che il nostro Paese intercetta ormai il 25% del mercato di settore in Europa: in particolare, lo shopping touch free è cresciuto del 13% e sta offrendo performance ancor più brillanti quest’anno, grazie al consolidamento di nuovi mercati come il Messico, il Brasile e la Turchia”.

Impulso al Pil

“Per favorire una crescita strutturale dell’Italia - ha aggiunto Dina Ravera, presidente Destination Italia - occorre fare comunità e puntare su uno shopping tourism d’alta gamma, essendo questo in grado di far crescere il Pil turistico di un ulteriore 3% grazie a una spesa nove volte superiore alla media e con scontrini base attorno ai 50mila euro. Fra le voci dello shopping dobbiamo però includere anche beni quali case, yacht, gioielleria d’antica tradizione artigiana, arrivando a investire molto di più nella formazione della nostra rete vendita”.