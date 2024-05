Venezia: dal ticket oltre 720mila euro in sette giorni

Oltre 720mila euro in una settimana. Sono già ben superiori al previsto gli incassi derivanti dal ticket d’ingresso a Venezia. Se l’operazione continuerà a dare questi risultati in poco tempo si supererà il costo stimato, valutato in tre milioni di euro tra progettazione informatica, posti di controllo e verificatori.

Conti alla mano, dal 25 aprile al 2 maggio sono entrate pagando 5 euro ben 144.645 persone, più le circa 18mila del 3 maggio. Per chi contesta il provvedimento, dall’opposizione a diverse associazioni, i numeri dimostrano che il contributo di accesso non serve a regolamentare la presenza di persone in città, mentre per la Giunta Brugnaro, come spiega repubblica.it, queste cifre sono essenziali per fissare una soglia di carico. “Non è un sistema per fare cassa - sostengono gli assessori al Turismo e al Bilancio Simone Venturini e Michele Zuin, promotori del provvedimento voluto dal sindaco Brugnaro -, ma per provare a concretizzare una proposta di regolarizzazione dei flussi giornalieri che non è mai stata sperimentata prima”. I punti di accesso alla città sono per ora tre: piazzale Roma, stazione ferroviaria e Caserma Cornoldi.