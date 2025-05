Papa Leone XIV, le prime reazioni del turismo

Arrivano le prime reazioni su Papa Leone XIV da parte dell’industria dei viaggi. Sulle orme del primo discorso del nuovo Pontefice e del suo invito alla pace e alla costruzione di ponti tra le culture, il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, ha voluto esprimere il suo personale augurio al successore di Bergoglio, rimarcando il contributo dell’aviazione nella costruzione di connessioni tra i popoli.

“Il trasporto aereo è un ponte immateriale che unisce diverse culture, superando pregiudizi - ha sottolineato in una nota Di Palma -. È su questo valore che Enac ha fondato la propria missione istituzionale, per un’aviazione civile che, come da sua natura, rappresenta sempre di più uno strumento di coesione e amicizia tra i popoli. Auguri, Papa Leone XIV!”

Lo scatto di Leolandia

Curioso, invece, il contributo di Leolandia. Il parco a tema ha ritrovato uno scatto che ritrae Robert Francis Prevost in visita alla Minitalia negli anni ‘70. “Per noi è un grande onore poter condividere questa fotografia, che da semplice ricordo si è trasformato in una testimonianza preziosa e inaspettata” ha commentato il presidente di Leolandia, Giuseppe Ira. “È un’occasione per unirsi idealmente al messaggio di pace e all’augurio di un futuro migliore per le nuove generazioni espressi dal Santo Padre nel discorso che ha seguito la sua elezione. Come parco a tema per bambini, ci sentiamo particolarmente vicini a questi ideali e lavoriamo ogni giorno per trasmetterli alle famiglie che accogliamo”.

La foto è stata ripresa dal gruppo Facebook del Santuario di Santa Rita di Milano. A pubblicarla Padre Lenzi, amico del nuovo Papa.