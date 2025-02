Grande ritorno a Venezia per ‘Titizé - A Venetian Dream‘, spettacolo di teatro acrobatico che dal 9 luglio al 21 settembre si svolgerà sul palco del teatro Goldoni.

Il sogno funambolico di Daniele Finzi Pasca torna a Venezia per l’estate 2025. Dopo il successo della prima edizione dell’estate 2024 e di una tournée tra Italia, Svizzera e Francia, Titizé - A Venetian Dream torna nella città lagunare.

Lo spettacolo di teatro acrobatico andrà in scena tutte le sere dal mercoledì alla domenica con una breve pausa dal 4 al 19 agosto.

Fin dal debutto, lo spettacolo pensato dal teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale come progetto di rilancio internazionale del palcoscenico del Teatro Goldoni, ha saputo coinvolgere il pubblico veneto, nazionale e internazionale di Venezia. Oltre all’Italia sono più di 25 i Paesi rappresentati con spettatori stranieri in prevalenza da Svizzera, Usa, Uk, Francia, Germania, Austria, Australia e Olanda.

‘Titizé - A Venetian Dream’, lo spettacolo ufficiale della Città di Venezia co-prodotto dalla Fondazione Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale con la compagnia Finzi Pasca in partnership con la compagnia Gli Ipocriti Melina Balsamo, dopo aver vinto la sua prima scommessa, si prepara ora a una nuova sfida per l’estate 2025 con i suoi attori, acrobati, musicisti e interpreti multidisciplinari immersi in universi che raccontano Venezia.

“Siamo orgogliosi di ospitare lo spettacolo che racconta la nostra città con il linguaggio della cultura – commenta Simone Venturini, assessore al Turismo del Comune di Venezia –. Uno spettacolo che unisce discipline diverse e che parla una lingua unica, quella dell’arte a tutti i nostri cittadini e ai visitatori che scelgono di trascorrere le loro vacanze in nostra compagnia. L’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Brugnaro crede fortemente nei progetti messi in campo dal Teatro Stabile, prova ne è l’investimento da oltre 1 milione 700 mila euro per ristrutturare il teatro Goldoni. È stato un grande sforzo per dare alla città un teatro rinnovato, con impianti moderni e sicuri, che ora è gestito da una fondazione partecipata anche dalle altre città, quali Treviso e Padova, oltre alla Regione Veneto, in un’ottica metropolitana. È un modo per dimostrare ancora una volta che Venezia è una città sempre aperta, per ricordare che la cultura collega la nostra storia e che crediamo sia doveroso raccontarla a chi viene in città”.

“È con grande soddisfazione che torniamo a proporre Titizé per la seconda estate al teatro Goldoni di Venezia – aggiunge Claudia Marcolin, direttore generale del teatro Stabile del Veneto -. Questo progetto rappresenta per la nostra fondazione una scommessa vinta perché ci ha consentito di rilanciare sul piano internazionale un palcoscenico prestigioso come quello del teatro Goldoni. Siamo felici di aver contribuito a colmare l’offerta turistica e culturale di Venezia grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Venezia con la sua società Vela, della Regione del Veneto e dell’intero settore ricettivo del Veneto”.