Oggi pomeriggio, domani mattina e il pomeriggio di domenica 30 agosto. Sono queste le tre date segnate con il bollino rosso da Viabilità Italia, date che coincidono con il controesodo degli italiani per la ripresa delle attività lavorative. “Si tratta - spiega l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - di giornate caratterizzate da traffico sostenuto, con spostamenti distribuiti su tutto il territorio e una crescente presenza di veicoli sulle principali arterie statali e nelle aree vicine ai centri abitati”.

In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas da oggi sino a domenica 30 agosto sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli.

Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414).

“La sicurezza - prosegue Gemme - deve rimanere la priorità assoluta. Invito tutti gli automobilisti a pianificare gli spostamenti, a rispettare i limiti di velocità e a mantenere comportamenti prudenti e rispettosi degli altri utenti della strada - continua l’a.d. -. La strada è uno spazio condiviso e la tutela della vita dev’essere sempre il nostro primo obiettivo”.

Per far fronte all’incremento del traffico Anas ha all’attivo circa 2.500 tra tecnici e personale di esercizio, insieme agli operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, impegnati per assicurare un presidio costante della rete e garantire il più elevato livello possibile di assistenza agli utenti e di gestione del traffico.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore sabato 29 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 30 agosto dalle 7 alle 22.