La Coppa del Mondo di calcio ha generato un 3,5 miliardi di dollari per New York e il New Jersey

Il giro d’affari generato dalla Coppa del Mondo Fifa per New York e il New Jersey ha superato le previsioni: secondo il comitato organizzatore locale, la cifra è arrivata a 3,5 miliardi di dollari, rispetto ai 3,3 stimati prima dell’inizio della competizione.

Come riporta traveldailynews.com i risultati sono contenuti nel rapporto ‘Impatto economico e fiscale della Coppa del Mondo FIFA 2026 sulla regione di New York e del New Jersey’, redatto da Tourism Economics, una società di Oxford Economics.

Secondo le cifre contenute nello studio, le attività legale alla Coppa del Mondo hanno generato circa 1,9 miliardi di dollari di spesa diretta, oltre a 1,4 miliardi di dollari di reddito da lavoro totale. Si stima inoltre che il torneo abbia generato 414,2 milioni di dollari di entrate fiscali statali e locali.