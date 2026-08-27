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Alto Adige, Swadeshi riapre lo storico Parc Hotel Posta in Val Badia

Alto Adige, Swadeshi riapre lo storico Parc Hotel Posta in Val Badia

Swadeshi Hotels riapre, dopo alcuni anni di chiusura e una profonda ristrutturazione, il Parc Hotel Posta di San Vigilio di Marebbe, tra i più antichi alberghi della Val Badia, che ora torna dunque ad accogliere gli ospiti con un progetto che unisce territorio, memoria, comfort e cultura.

“Il Parc Hotel Posta rappresenta ciò che intendiamo per ospitalità Swadeshi - spiega Rubina Peluso, amministratore delegato di Swadeshi Hotels -. Non alberghi uguali in territori diversi, ma strutture capaci di raccontare una storia, una cultura e una comunità. Al Posta abbiamo avuto la responsabilità e il privilegio di intervenire sul più antico albergo della Val Badia, rispettandone l’anima e costruendo, allo stesso tempo, una nuova esperienza di ospitalità”.

La ristrutturazione ha interessato gli ambienti dell’hotel, con il bar storico del Posta che riapre anche al pubblico e torna a essere un luogo d’incontro per turisti e residenti. Accanto al ristorante principale torna in attività l’antica Stube, dove sarà possibile cenare anche senza soggiornare in albergo.

Tra le novità uno spazio dedicato alla degustazione e alla conoscenza dei prodotti locali. Formaggi delle malghe e dei caseifici della zona e mieli di montagna saranno protagonisti di appuntamenti organizzati nelle stagioni estiva e invernale. Il programma coinvolgerà progressivamente produttori e altre realtà della Val Badia e dell’Alto Adige, permettendo agli ospiti di conoscere anche le persone e le lavorazioni che si trovano dietro ogni prodotto.

I servizi

L’offerta comprende una grande Spa con bagno turco, idromassaggio, hammam, solarium e zone relax, oltre a una Private Spa per esperienze più riservate. Completano gli spazi dedicati al riposo il giardino e una sala lettura con numerosi volumi a disposizione. Per le famiglie è stata realizzata una Kids Room.

Il progetto guarda anche alla progressiva destagionalizzazione dell’offerta. Il Parc Hotel Posta non resterà aperto per dodici mesi, ma punta ad ampliare gradualmente i periodi di attività, valorizzando la montagna oltre le settimane di maggiore affluenza.

“Il Posta - sottolinea Denisa Doru, direttore commerciale di Swadeshi Hotels - può rivolgersi alle famiglie, agli appassionati della montagna e dello sport, alle coppie e a chi cerca benessere e gastronomia. Vogliamo creare nuove ragioni per scegliere San Vigilio anche al di fuori dei periodi tradizionalmente più richiesti”.

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