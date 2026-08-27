Lisbona avrà un nuovo aeroporto: ecco il progetto

La creazione di un nuovo e più capiente aeroporto a Lisbona sembra avvicinarsi. Dopo lunghi dibattiti durati anni è stato infatti presentato il progetto messo a punto dal governo portoghese con la società concessionaria Ana-Aeroportos de Portugal, che dovrebbe vedere la luce tra circa 10 anni. Un piano che renderebbe ancora più appetibile la corsa a due tra Lufthansa Group e Air France-Klm per entrare nel capitale di Tap Air Portugal.

Secondo quanto riportato da Hosteltur il nuovo aeroporto, che si chiamerà Luís de Camões, sarà costruito al poligono di tiro di Alcochete, a più di 50 chilometri dal centro di Lisbona. Avrà una capacità iniziale da 56 milioni di passeggeri all'anno, ma si prevede che raggiungerà 85 milioni nei prossimi decenni con un'espansione graduale, secondo il rapporto tecnico redatto da Ana.

Lo scalo inizierà le operazioni con due piste, 64 gate d'imbarco, 72 passerelle e un terminal passeggeri con un'area approssimativa di 500.000 metri quadrati. Tenendo conto della distanza dal centro città, per facilitare l'accesso all'aeroporto il piano prevede la costruzione di una linea ad alta velocità, che permetterà di effettuare il viaggio in circa 20 minuti attraverso il futuro terzo ponte sul Tago.