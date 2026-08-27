Accor cresce ancora in Arabia Saudita con un Novotel a La Mecca

Presente in Arabia Saudita da oltre trent’anni con 48 hotel e 21.600 camere, Accor rafforza ulteriormente il presidio sul Paese con un Novotel che sorgerà a La Mecca. Lo sviluppo nasce dall’estensione della partnership del gruppo con Al Qimmah Hospitality, una sussidiaria di BinDawood Investment Company.

Come scrive lechotouristique.com il Novotel, la cui apertura è prevista per il 2030, avrà 850 camere e con la sua firma diventano cinque le strutture incluse nella partnership tra i due gruppi: il Mercure Makkah Shesha, l’ibis Styles Makkah Mesfalah, il Mövenpick Madinah e lo Swissôtel Jeddah, a cui si aggiunge ora il Novotel Mecca. L’intero portfolio rappresenta circa 4.000 camere. Oltre 3mila i cittadini sauditi che, entro il 2030, verranno formati e assunti in seguito all’accordo.

Il nuovo progetto alberghiero rientra nei punti chiave della Saudi Vision 2030, che include in particolare lo sviluppo delle infrastrutture turistiche. La Mecca e Medina occupano un posto speciale in questa strategia, dal momento che l’Arabia Saudita mira a sviluppare, tra l’altro, il turismo religioso e ad aumentare la capacità di accoglienza per pellegrini e visitatori.

Secondo i dati diffusi dallo stesso gruppo il piano di sviluppo di Accor prevede la realizzazione di altri 47 hotel, per un totale di 11.400 camere.