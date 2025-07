Creta, incendio nella zona sud-est dell’isola

Per Creta è il secondo giorno di incendi. Le fiamme stanno infuriando nel comune di Ierapetra, nel sud-est, provincia di Lasithi, come riporta il quotidiano Kathimerini. Secondo i vigili del fuoco, il vasto incendio, che si sposta a seconda della direzione dei venti impetuosi che soffiano nella zona, si è diviso in tre fronti, concentrati intorno a Ferma, Achlia e Schinokapsala.

Centinaia di residenti e visitatori di queste zone, nonché di Agia Fotia, Galini e dell’insediamento di Koutsounari, sono stati trasferiti seguendo le istruzioni delle autorità e ospitati in strutture alberghiere di altre aree, mentre una parte dei residenti e dei visitatori ha trascorso la notte nella palestra coperta di Ierapetra.

Come riporta Lapresse, sono operative otto ambulanze, che finora hanno trasportato all’ospedale generale di Ierapetra tre cittadini con problemi respiratori, due cittadini con ferite lievi e un cittadino con problemi di mobilità. Secondo i vigili del fuoco, è in corso un’importante operazione di spegnimento con mezzi terrestri e aerei, mentre sono giunti sul posto anche rinforzi da Atene.

Le forze operative sono in costante aumento, ma l’operazione continua a essere difficile a causa delle raffiche di vento e del terreno accidentato della zona.