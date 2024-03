Swissminiatur, inaugurato il treno storico Vigezzina-Centovalli

Swissminiatur si arricchisce di un nuovo tassello: il treno storico del 1923 della ferrovia Vigezzina-Centovalli. L’opera è stata inserita in una nuova ampia area del parco completa di linea ferroviaria, ponte sull’Isorno, campanile di Intragna e due stazioni, quelle di Intragna e Verscio.

Il nuovo modellino è stato realizzato con una combinazione di tecniche artigianali e tecnologiche. Gli interni del treno, in particolare, sono stati prodotti utilizzando la stampa 3D che ha permesso di ottenere dettagli accurati con un metodo all’avanguardia.

Il progetto avrà un seguito: il prossimo autunno, sempre alla Swissminiatur, sarà presentato un modellino in scala dei nuovi treni Stadler che entreranno in esercizio alla fine del 2024.

La Vigezzina-Centovalli, che la guida Lonely Planet ha inserito nella lista delle dieci più belle esperienze di viaggio di tutta Europa, è dunque pronta a mostrarsi, nella sua versione in miniatura, agli oltre 250mila visitatori annuali del parco.

Presente all’inaugurazione anche la presidente del gran consiglio Nadia Ghisolfi. “Questo progetto - ha sottolineato - simboleggia la nostra dedizione a valorizzare e preservare il nostro patrimonio, rendendolo accessibile e interessante per le future generazioni. È un esempio emblematico di come l’innovazione possa andare di pari passo con la tradizione. Promuovere il Ticino non significa solo valorizzare singole attrattive ma tessere una narrazione complessiva che celebri la nostra regione, anche grazie a collaborazioni come questa”.

Il direttore della Swissminiatur Joël Vuigner ha espresso molta soddisfazione per la collaborazione con Fart: “È un immenso piacere avere all’interno del nostro parco un’altra piccola perla del nostro Cantone, specialmente in occasione del suo 100esimo anniversario. Questa nuova collaborazione permetterà a tutti i turisti in Ticino, e ai residenti, di ammirare in due luoghi diversi la meraviglia di questo treno”.

Il parco è aperto tutti i giorni fino al 3 novembre, dalle ore 9.00 alle 18.00, con ultimo ingresso alle 17.30. Inoltre, a partire dall’8 luglio e fino al 18 agosto, il parco offrirà aperture prolungate di un’ora