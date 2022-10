Lombardia, un fondo ‘energia’ da 2 milioni di euro per agenzie e hotel

14:21

Un supporto alle agenzie di viaggi e alle strutture alberghiere è in arrivo da Regione Lombardia. Dal prossimo 31 ottobre sarà, infatti, possibile presentare le domande per accedere a un contributo per investimenti che abbiano la finalità del risparmio energetico.

Le risorse stanziate ammontano a 2.000.000 di euro.



L’agevolazione, che verrà gestita da Unioncamere Lombardia, consiste in un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile ed entro il limite massimo di 40.000 euro, a fronte di un investimento minimo di 4.000 euro.



Verranno riconosciute esclusivamente le spese relative a beni e attrezzature strettamente funzionali all’efficientamento energetico sostenute dal 1° gennaio 2022 al 22 dicembre 2022, per le quali farà fede la data di emissione della fattura.



L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello valutativo” a rendicontazione secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.