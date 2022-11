Cancellazione voli, caro prezzi e le iniziative Intesa Sanpaolo sul prossimo TTG Magazine

15:57

Il problema della cancellazione dei voli, ma anche tutte le difficoltà connesse a caro energia, inflazione e prezzi alle stelle, occuperanno le prime pagine della prossima edizione di TTG Magazine, che sarà in distribuzione e online sulla Digital edition a partire da lunedì 14 novembre.

Il tema della cancellazione dei voli, talvolta a poche ore dalla anche partenza, è un problema segnalato dai network e da alcuni tour operator, malgrado si tratti di un fenomeno a macchia di leopardo, riscontrabile solo con alcuni vettori e non ancora quantificabile per il periodo delle feste di Capodanno.



In primo piano sul prossimo numero di TTG Magazine anche le iniziative promosse da Intesa Sanpaolo per supportare le aziende turistiche e la rivoluzione comunitaria che coinvolgerà le regole sugli affitti brevi.



Spazio infine a un focus sul Capodanno, con le opinioni degli agenti di viaggi in merito alle mete più gettonate e ai trend della domanda.



L’appuntamento quindi è quindi è per lunedì 14 novembre. Buona lettura.