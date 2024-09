Alden al fianco delle imprese campane. Consulenza sul bando di finanziamento per l’innovazione disponibile dal 18 settembre

Compilando il form di contatto appositamente creato da Alden, si possono avere dettagli in merito alle modalità di presentazione della richiesta e approfondimenti sulla tipologia di progetti e di spese previsti dal bando. Tra questi ci sono, solo per fare alcuni esempi, macchine elettroniche, dotazioni hardware nuovi di fabbrica e strettamente necessari e funzionali all’attività; servizi avanzati per i processi di innovazione organizzativa, marketing, interazione con il consumatore; software, sistemi, piattaforme, applicazioni e programmi informatici sempre strettamente legati all’ambito di azione dell’impresa.

Le azioni finanziabili attraverso il Fondo Regionale per la Crescita devono prevedere un programma di spesa compreso tra un minimo di 30mila e un massimo di 150mila euro e devono contemplare progetti di sviluppo legati alle tecnologie digitali e all’innovazione deep tech; alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse - incluse le tecnologie a zero emissioni nette -, e alle biotecnologie .

Un bando per accedere ai fondi che contribuiranno al rilancio del sistema produttivo campano, rafforzando la capacità competitiva delle imprese e favorendo la diffusione dell’innovazione. Alden - network di professionisti specializzati in finanza ordinaria e agevolata - può guidare lungo tutto il percorso di presentazione e rendicontazione dei progetti gli imprenditori che desiderano approfittare dell’occasione, sollevandoli da ogni incombenza burocratica e amministrativa. Lanciato dalla Regione Campania, il bando resta aperto un mese, dal 18 settembre al 18 ottobre ed è indirizzato a piccole imprese, microimprese e liberi professionisti titolari di partita Iva da almeno dodici mesi che operano in forma singola, associata o societaria o che svolgono prestazione d’opera intellettuale e di servizi.

Dal 1988 Alden assiste imprenditori e liberi professionisti che desiderano cogliere le molte opportunità offerte dai finanziamenti pubblici e privati. Li aiuta a identificare e ad ottenere i fondi necessari a far crescere il business, guidandoli in ogni tappa del percorso: dalla predisposizione del progetto, all’invio della domanda nei tempi stabiliti fino alla fase di rendicontazione. Il tutto gestendo direttamente i rapporti con le istituzioni e gli intermediari finanziari. Specializzata anche in consulenza fiscale, tributaria e societaria, Alden si occupa inoltre di pianificazione fiscale strategica e, attraverso processi di programmazione preventiva delle scadenze concepiti in base a ogni specifica esigenza, consente alle aziende di operare costantemente in conformità alle normative più attuali.

Alden è a disposizione per tutti gli approfondimenti necessari alle imprese che desiderano accedere al Fondo Regionale per la Crescita.