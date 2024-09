New Orleans, arriva l’uragano Francine: problemi per voli e crociere

Ieri sera è arrivato sulla terraferma l’uragano Francine, colpendo la zona di New Orleans.

Come riporta travelmole.com si sono registrati disagi per decine di voli (in totale due terzi delle partenze); gli aeroporti regionali hanno dovuto cancellare la maggior parte dei voli.

Il porto di New Orleans ha chiuso prima dell’arrivo della tempesta, ritardando la partenza di una nave.

La situazione dovrebbe comunque essere in miglioramento dopo ieri sera. Entro la serata di oggi Francine dovrebbe indebolirsi fino a diventare una depressione tropicale.

Tutte le principali compagnie aeree, tra cui Delta, Southwest, American Airlines, JetBlue e United Airlines, consentono ai clienti di cambiare gratuitamente la data del volo per i collegamenti in partenza fino a domani.