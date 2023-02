Emirates: al via un ponte aereo per gli aiuti umanitari alle zone colpite dal terremoto

21:00

Anche Emirates si muove in aiuto delle popolazioni colpite dal sisma che ha devastato un ampio territorio al confine tra Turchia e Siria. Il vettore emiratino sta mettendo a punto un ponte aereo in collaborazione con l'International Humanitarian City con il quale saranno trasportati aiuti di prima necessità, articoli medici e attrezzature per offrire supporto a terra e alle attività di ricerca e salvataggio in entrambi i Paesi.

Nei prossimi giorni verranno trasportati da Emirates altri rifornimenti con coperte, tende, kit di riparo, torce elettriche, rampe per la distribuzione dell'acqua e kit sanitari di emergenza.

“Emirates ha una vasta esperienza nel supportare le realtà che necessitano un soccorso umanitario e, attraverso i suoi tre voli giornalieri per Istanbul, metterà a disposizione i suoi spazi in modo regolare e costante per l’invio di articoli di soccorso e forniture mediche – spiega il presidente e ammistratore delegato Ahmed bin Saeed Al Maktoum -. Emirates sostiene anche gli sforzi umanitari in corso degli Emirati Arabi Uniti per sostenere la Turchia e la Siria, e grazie alla posizione unica di Dubai come il più grande hub logistico internazionale per garantire aiuti al mondo fa sì che possiamo raggiungere in modo efficiente le aree colpite da disastri e le persone più vulnerabili il più rapidamente possibile”.