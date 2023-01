Emirates, in servizio il primo A380 tutto rinnovato

16:24

Semaforo verde per il primo A380 di Emirates completamente rinnovato nell'ambito del programma di ammodernamento da 2 miliardi di dollari, entrato in servizio sulla rotta Dubai-Londra Heathrow.

Il presidente della compagnia Tim Clark ha spiegato: “I nostri clienti noteranno la differenza nel momento in cui saliranno a bordo: lo spazioso A380 sarà ancora più confortevole. Con i nostri interni e prodotti più recenti, questo aeromobile recentemente rinnovato eleva la nostra esperienza di volo in tutte le classi di viaggio e ci consente di offrire più posti in Premium Economy per soddisfare la domanda dei viaggiatori. Sono orgoglioso del fatto che questo lavoro di ristrutturazione sia stato progettato, diretto e completato internamente presso le nostre strutture a Dubai. Il progetto riflette le capacità e le infrastrutture aeronautiche di livello mondiale che esistono all'interno di Emirates e negli Emirati Arabi Uniti".



L'A380 completamente rimodernato presenta 56 posti in Premium Economy sul ponte principale e un nuovo mix di colori visibili nella moquette e nei pannelli a parete. Sul ponte superiore, i sedili di First e Business Class sfoggiano l'ultimo rivestimento in pelle color crema e finiture in legno dai toni più chiari.



Il prossimo aeromobile A380 di Emirates in attesa di restyling è l'A6-EUW, e i lavori dovrebbero essere completati entro la fine di gennaio.

Entro il 2024, tutti i 67 A380 del programma di ammodernamento ritorneranno in servizio. Dopo aver ammodernato gli A380, la compagnia aerea inizierà a lavorare sui suoi 53 Boeing 777 destinati a questo progetto. Emirates prevede di completare il programma di ammodernamento nel 2025.