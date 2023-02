Meta, spunta blu a pagamento su Instagram e Facebook

13:12

La spunta blu a pagamento approda anche su Facebook e Instagram. Dopo la scelta effettuata qualche settimana fa da Twitter tocca ora ai due social controllati da Meta, che chiudono così un’era con il lancio di Meta Verified, un servizio a pagamento al costo di 11,99 dollari al mese (14,99 per iOS) per verificare l’account attraverso il documento di identità.

Nel presentare il nuovo servizio il numero uno di Meta Mark Zuckerberg ha spiegato che il servizio garantirà anche una protezione in più contro il furto di identità e l’accesso diretto al servizio clienti. La nuova funzione, si legge su Repubblia.it, debutterà in Australia e Nuova Zelanda per essere poi esteso agli altri Paesi.